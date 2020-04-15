Волинські заробітчани не хочуть обсервації, і вимагають лише самоізоляцію. Через це заблокували рух на пункті пропуску "Ягодин".

Міжнародний пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" - єдиний на Волині, який працює під час карантину. Відучора змінилися правила перетину кордону. Для усіх заробітчан, які повертаються в Україну, - обсервація є обов'язковою. Селитимуть людей в готель неподалік українсько-польського кордону.

У нас є ось такий номер на період карантину. Тут може розміститися одна особа. Все є для зручностей. Цей номер зручний тим, що можна вийти на терасу, на балкончик - подихати свіжим повітрям.

У готелі одночасно можуть проживати 45 людей. До особливого режиму у закладі підготували персонал. Закупили засоби захисту та дезінфектори.

Катерина Богдан, адміністраторка готелю:

Оплачуватиме перебування під час обсервації людей - держава. Також всі матеріали необхідні для проживаючих при обсервації також буде надавати держава. Тобто, це маски, рукавички - всі необхідні засоби гігієни. Хто буде проживати в нас, вони мають менше контактувати з персоналом і між собою.

До нових постояльців підлаштувалася і готельна кухня. Усі страви подають в одноразовому посуді. На відміну від проживання, - за харчування доведеться платити.

Оце в нас комплексний обід за 50 грн. Сюди входить: 200 грамів макаронів з маслом, 150 грамів салату зі свіжої капусти, котлета 110 грамів, бульйон або борщик, узвар із сухофруктів і три шматочки хліба.

Втім, за час карантину тут жодної людини ще не було. Переважна більшість тих, що їдуть через "Ягодин", від обсервації відмовляються.

Ігор Ващенюк, начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації:

Пункти обсервації - це місця для практично здорових людей, які приїхали з-за кордону, тому якогось спеціального медичного спостереження вони не потребують, якогось щоденного огляду. Достатньо буде контакту відповідного лікаря по телефону.

Цей готель - не єдиний обсерватор в регіоні. Таких уже більше десятка, і розраховані вони на понад вісімсот людей. Але цього, зазначають чиновники, замало. Тож проситимуть сусідні області про додаткові обсерватори для своїх мешканців.

Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної державної адміністрації:

Ми очікуємо на вихідні дні на свята дуже велику кількість - до двох, трьох тисяч осіб.

Першого ж дня, як на Волині оголосили про обов'язкову обсервацію - митницю заблокували. У "Ягодині" люди перекрили дорогу й вимагали, щоб їм дозволили відсидіти карантин удома на самоізоляції.

Блокували митницю упродовж кількох годин. За цей час на кордоні із машин утворилася кілометрова черга. Рух відновили лише надвечір. На усіх, хто відмовився від обсервації, поліцейські склали адміністративні протоколи.