Верховна Рада вже завтра збереться на позачергове засідання. Інформацію про дату зібрання підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, ініціювати проведення позачергового засідання буде президент Володимир Зеленський. Основним питанням для обговорення будуть зміни до закону про регламент, - задля швидшого розгляду поправок до законопроектів.