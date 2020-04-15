Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні дещо стабілізувалася. Таке заявив Президент Володимир Зеленський. За його словами, різкого стрибка захворюваності не сталося завдяки свідомості громадян, які дотримують самоізоляції. Водночас він наголосив - розслаблятися зарано і небезпечно.

Володимир Зеленський, президент України: