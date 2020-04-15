Володимир Зеленський закликав українців залишатися вдома на Великдень [ Редактировать ]
Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні дещо стабілізувалася. Таке заявив Президент Володимир Зеленський. За його словами, різкого стрибка захворюваності не сталося завдяки свідомості громадян, які дотримують самоізоляції. Водночас він наголосив - розслаблятися зарано і небезпечно.
Володимир Зеленський, президент України:
Якщо Іспанія та Італія вже пройшли, або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий визначальний період. Це саме двадцяті числа квітня. Саме тому так важливо на Великдень кожному українцю залишатися вдома.
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