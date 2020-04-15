Німеччина випереджає Іспанію за кількістю одужалих від CIVID-19 [ Редактировать ]
Німеччина випереджає Іспанію за кількістю одужалих від CIVID-19. Там здолали хворобу вже більш як 68 тисяч - на півтисячі більше, ніж в Іспанії. Крім того, в Німеччині - найнижча смертність від коронавірусу серед європейських країн.
Водночас, місцева влада не поспішає скасовувати карантинні заходи в країні. Мовляв, лише за умови, що ця тенденція зберігатиметься і надалі, можна буде говорити про поступове зняття обмежень.
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