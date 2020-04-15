Назад у минуле - по продукти. У Таїланді через карантин знову набувають популярності крамниці на колесах. Куди прямують автомобілі, завантажені харчами?

Продукти! Везу продукти!

Такі заклики у гучномовець, що розносяться сільськими вулицями тайської провінції Патхумтхані, вже стали звичними для місцевих мешканців. Це їде сільський магазин на колесах, пережиток минулого, який у період пандемії відкрив друге дихання. У машині є все: від манго - до свіжого м'яса.

Ваннапа Ярнтсарн, продавчиня:

Рано-вранці я завантажую автомобіль і вирушаю в дорогу. Часу на відпочинок немає, адже я і за кермом, і продаю товар. Хоча я боюся вірусу, я все одно мушу їздити і продавати продукти, бо людям нічого буде їсти.

Через карантин чимало крамниць у Таїланді не працюють. А піти в супермаркет - це наражати себе на небезпеку. Тож, зачувши заклик продавчині, селяни збираються біля автомобіля за лічені хвилини.

Чаяпа Супабулвіваттана, покупчиня:

Дуже зручно для людей у житловому районі, нам не треба далеко ходити. Хтозна, що там може статися, а ризикувати не хочеться.

Теппарак Банкаджі, покупець:

Купувати харчі у продуктовому фургоні - зручніше, у супермаркетах надто багато людей. Та й коли знаєш, що машина приїде, - то вже нікуди не хочеться йти. Скуповуємося тут і розходимося по домівках.

Місцевий оптовий ринок завантажує товаром 800 таких продуктових фургонів. Тут навіть почали розробляти інтернет-платформу з маршрутами, щоб людям легше було знайти автомобіль.

Паналі Пхатрапрасіт, директор-розпорядник ринку:

Для продавців це чудова нагода збільшити прибуток. Зазвичай, вони витрачають десять тисяч батів на товар, а заробляють - півтора у день. Тепер, через пандемію коронавірусу, їхні прибутки зросли до двох-трьох тисяч.

Та окрім прибутку, - з такою роботою люди ризикують інфікуватися. Хоча для багатьох тайців, за умов економічного спаду, це єдиний спосіб прогодувати себе та сім'ю.