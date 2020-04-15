Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян показала фото в пиджаке на голое тело. Соответствующие фото появились на странице артистки в Instagram.

В кадре Ким позирует в черном смокинге, надетом на голое тело. Из-под наряда частично видна обнаженная грудь звезды.

Также Кардашьян предстала с волосами в цвете платинового блонда. В комментарии она отметила, что всерьез задумывается над таким цветом волос. Супруг звезды Ким Канье Уэст обожает жену в образе блондинки.

Ранее Ким Кардашьян ошарашила архивным фото с сестрой.