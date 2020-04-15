Курс доллара резко вырос [ Редактировать ]
Курс доллара восстановился после четырех дней падения на фоне растущей обеспокоенности тем, что ущерб от пандемии коронавируса будет сильным и длительным, сообщает Reuters.
Обвал фондовых рынков, падение цен на нефть и общая неопределенность толкает инвесторов покупать американские доллары в качестве инвестиции.
Доллар вырос на 0,8% до $99,6 - против корзины соперников, в том числе к фунту стерлингов, евро, швейцарскому франку и японской иене.
Падение цен на нефть на фоне ожиданий того, что сокращения добычи ОПЕК может оказаться недостаточным для поддержки цен во время глобального спада деловой активности, также ослабило норвежскую крону (-2%) и канадский доллар (-1%), привязанные к нефти.
МВФ ожидает,что мировая экономика сократится на 3% в 2020 году. Сейчас инвесторы готовятся к целому ряду негативных экономических данных из США и Европы:
- падение розничных продаж, сектора услуг, обрабатывающей промышленности и промышленного производства;
- рост заявок на пособие по безработице.
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