Курс доллара восстановился после четырех дней падения на фоне растущей обеспокоенности тем, что ущерб от пандемии коронавируса будет сильным и длительным, сообщает Reuters.

Обвал фондовых рынков, падение цен на нефть и общая неопределенность толкает инвесторов покупать американские доллары в качестве инвестиции.

Доллар вырос на 0,8% до $99,6 - против корзины соперников, в том числе к фунту стерлингов, евро, швейцарскому франку и японской иене.

Падение цен на нефть на фоне ожиданий того, что сокращения добычи ОПЕК может оказаться недостаточным для поддержки цен во время глобального спада деловой активности, также ослабило норвежскую крону (-2%) и канадский доллар (-1%), привязанные к нефти.

МВФ ожидает,что мировая экономика сократится на 3% в 2020 году. Сейчас инвесторы готовятся к целому ряду негативных экономических данных из США и Европы: