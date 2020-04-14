Мировая экономика сократится на 3% в 2020 году в результате ошеломительного спада деловой активности во всем мире из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз дала главный экономист МВФ Гита Гопинатх, пишет Reuters.

Экономика США сократится на 5,9% в 2020 году, еврозоны - на 7,5%. В Италии ВВП упадет на 9,1%, в Испании - на 8,0%, в Германии - на 7,0%, а во Франции - на 7,2%. ВВП Китая, где началась вспышка коронавируса, сохранит положительный рост на уровне 1,2%.

До начала вспышки МВФ прогнозировал, что мировая экономика вырастет на 3,3% в 2020 году. Согласно данным МВФ, в 2009 году мировая экономика сократилась на 0,7%, что было худшим показателем с 1930-х годов.

"Весьма вероятно, что в этом году мировая экономика переживет наихудший экономический спад со времен Великой депрессии, превосходящий тот, который наблюдался во время мирового финансового кризиса десятилетие назад", - говорится в докладе МВФ.

Восстановление мировой экономики будет уже 2021 году, а ВВП может вырасти на 5,8%. Вместе с тем, в 2020 году резко вырастет уровень задолженности.

По лучшему сценарию Фонда, из-за череды банкротств и продолжительной безработицы, мир за два года, вероятно, потеряет общий объем производства в 9 триллионов долларов. Это больше, чем совокупный ВВП Германии и Японии.

Вспышка коронавируса достигнет пика в большинстве стран во втором квартале 2020 года и будет ликвидирована к концу года, прогнозируют в МВФ. Вторая вспышка в 2021 году может привести к повторению жестких карантинных мер и обвалу ВВП планеты на 5-8%, что приведет к рецессии в мире второй год подряд.