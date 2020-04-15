В среду, 15 апреля, утром от COVID-19 в больнице умер Тарас Федорив - председатель села Братковцы Тысменицкого района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

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Тарасу Федориву был всего 51 год.

"Франковцы! Еще раз призываю вас - берегитесь, чтобы визиты в гости к друзьям и родственникам на Пасху не принесли горя в наши семьи! Угроза не миновала! Мы должны быть сильными, осторожными и ответственными в это сложное время ", - подчеркнул мэр Франковска.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске медики массово "слегли" из-за коронавируса.

Напомним, по состоянию на 09:30 15 апреля, в Украине зафиксировали 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19.