На Прикарпатье председатель села умер от COVID-19 [ Редактировать ]
В среду, 15 апреля, утром от COVID-19 в больнице умер Тарас Федорив - председатель села Братковцы Тысменицкого района Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
Тарасу Федориву был всего 51 год.
"Франковцы! Еще раз призываю вас - берегитесь, чтобы визиты в гости к друзьям и родственникам на Пасху не принесли горя в наши семьи! Угроза не миновала! Мы должны быть сильными, осторожными и ответственными в это сложное время ", - подчеркнул мэр Франковска.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске медики массово "слегли" из-за коронавируса.
Напомним, по состоянию на 09:30 15 апреля, в Украине зафиксировали 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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