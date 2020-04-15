Турецькі вчені заявили про прогрес у розробці вакцини проти коронавірусу [ Редактировать ]
Про прогрес у розробці вакцини проти коронавірусу заявили в Туреччині. Над препаратом працюють учені з Егейського університету.
Науковці завершили перший етап, а саме створення антигену - молекули, що після введення в організм людини викликає у ньому імунну реакцію. Тепер речовину тестуватимуть на тваринах, на це знадобиться близько чотирьох місяців.
Група дослідників працює позмінно цілодобово. У разі успішних випробувань, на основі антигену і створять вакцину проти COVID-19. Загалом у світі над нею працюють близько двадцяти лабораторій. За оптимістичними прогнозами, ліки можуть з'явитися восени.
по теме
У Туреччині завершують розробку вакцини проти COVID-19
Науковці завершили перший етап, а саме створення антигену - речовини, що після введення в організм людини викликає у ньому імунну реакцію
У Китаї дозволили випробування на людях вакцини від коронавірусу
Найбільш успішну експериментальну вакцину створили спільно фармацевтична компанія з Гонконгу та Пекінський інститут біотехнологій. Цей засіб зараз на другому етапі випробувань і вже отримав схвалення для перевірки на людях в епіцентрі епідемії.
ВООЗ прогнозує пік пандемії коронавірусу в Італії та Іспанії
У світі на коронавірус захворіли вже понад 858 тисяч людей. Померли більш як 42 тисячі, одужали - 178 тисяч. У Європі найбільше потерпають - Італія та Іспанія
Єврокомісія затвердила стратегію виходу із карантину
Данія скасувала карантин для молодших школярів та першою у Європі відкрила школи. Послаблюють обмеження і в низці інших країн, а Єврокомісія оприлюднила стратегію для членів Євросоюзу, як саме знімати обмеження
Німеччина готує масштабне тестування громадян на антитіла до коронавірусу
У Німеччині планують найближчим часом розпочати масове тестування на антитіла до коронавірусу. Щоб дізнатися, скільки людей вже подолали хворобу, не помітивши симптомів. І, можливо, використовувати їхню плазму крові для лікування складних пацієнтів.