Про прогрес у розробці вакцини проти коронавірусу заявили в Туреччині. Над препаратом працюють учені з Егейського університету.

Науковці завершили перший етап, а саме створення антигену - молекули, що після введення в організм людини викликає у ньому імунну реакцію. Тепер речовину тестуватимуть на тваринах, на це знадобиться близько чотирьох місяців.

Група дослідників працює позмінно цілодобово. У разі успішних випробувань, на основі антигену і створять вакцину проти COVID-19. Загалом у світі над нею працюють близько двадцяти лабораторій. За оптимістичними прогнозами, ліки можуть з'явитися восени.