В умовах обмежень дедалі більше українців сплачують за комунальні послуги онлайн. Розрахуватися можна через сайти і мобільні додатки. Опановують їх і пенсіонери, яких закликають залишатися вдома. Як пристосуватися до умов карантину - дивіться в матеріалі.

Прикарпатське село Братківці. Місцева жителька Мар'яна каже - завжди вчасно сплачує за доставку газу та комуналку до 20 числа кожного місяця. Вже понад п'ять років жінка користується онлайн-сервісами. Наголошує - це швидко, а головне не потрібно очікувати рахунків.

Мар'яна Ружанська, жителька Івано-Франківської області:

Стараюся не накопичувати боргів ні за доставку газу, ні за інші послуги. Бо їх все одно доведеться платити. Заборгованість нікуди не зникне сама.. До прикладу, за доставку газу заплатила ще взимку на півроку вперед. В січні в Особистому кабінеті скачала рахунок. І зразу онлайн заплатила.

А от мешканка Хмельницька Світлана Терлецька користується мобільним додатком "104 Mobile".

Світлана Терлецька, жителька Хмельницька:

Мобільний додаток "104 Mobile" мені допомогла встановити донька. Це дійсно дуже зручно, в любий зручний для себе час, я можу зайти в цей мобільний додаток, подивитися суму до оплати, вчасно подати показники лічильника, за доставку газу розрахуватися.

Любов Василівна пенсіонерка. Завжди оплачувала комунальні послуги в касі банку. Проте в період карантину жінка не виходить з дому. Тож сплачувати онлайн бабусю навчила онука.

Соломія, онука Любові Василівни:

Ми заходимо в ваш особистий кабінет, ви бачите: мої дані, розрахунки за газ, передати показання, доставка газу. Натискаємо на доставку газу. Тепер ми йдемо вниз. Ми бачимо по праву сторону, яка сума на квітень і в нас пише заплатити онлайн - натискаємо заплатити онлайн. Вибиває тип платежу доставку газу, платіжна система і сума до сплати. Вибираємо як будемо платити через цей додаток. Особовий рахунок, дані і вводимо цифри картки.

Любов Черіна, жителька м. Львів:

Легко, на правду легко. Ну тепер я завжди буду оплачувати онлайн. Тому, що в умовах карантину краще не виходити, краще бути вдома і скористатися тою послугою.

Оплачувати рахунки через онлайнсервіси - правильний вибір в умовах пандемії, наголошують лікарі. Варто лише обрати зручний спосіб оплати, побачити суми і здійснити розрахунок.

Юлія Стрілець, начальник управління клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз":

Як заплатити. Наші споживачі мають можливість оплатити за послуги доставки газу не виходячи з дому. Варто відзначити особистий кабінет, вайбер-бот, та мобільний додаток 104. Дані сервіси є зручними і простими. Не потрібно вводити реквізити чи особовий рахунок.

Завдяки вчасній оплаті забезпечується безперебійне газопостачання в усіх регіонах, робота аварійно-диспетчерських служб і виплату зарплат працівникам, які цілодобово обслуговують газорозподільну систему в умовах карантину, кажуть газовики.

Богдан Гук, головний інженер АТ "Львівгаз":

Ми вдячні нашим споживачам, за те, що вони в такий нелегкий час з розумінням відносяться до ситуації, яка склалась і сплачують за доставку природного газу. Тим самим ми можемо забезпечити функціонування аварійних служб, також людей, які зайняті обслуговуванням мереж, обходом, регулюванням обладнання і іншими важливими роботами.

А людей вкотре закликають залишатися вдома і сплачувати онлайн.