Майже сто тонн продуктів харчування закупили меценати До Великодніх свят. Пасхальні кошики сьогодні почали розвозити волонтери. Їх передадуть пенсіонерам та людям з особливими потребами. Детальніше - у наступному матеріалі.

Великодні паски, крупи та солодощі. Такі продуктові набори цього тижня отримають майже 10 тисяч сімей. Адресну допомогу ініціювали власним коштом голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук із дружиною Оксаною Марченко. Через велику кількість людей, які потребують допомоги, розвозитимуть подарунки до свята волонтери молодіжного крила ОПЗЖ.

Анна, волонтерка, представниця молодіжного крила "Опозиційної платформи - За життя"

У зв'язку з обставинами, які у нас у всіх виникли, в умовах карантину - дуже багато людей потребують саме опіки і подібних заходів. На сьогоднішній день держава не виконує повною мірою свою функцію, інституції повною мірою не виконують свої обов'язки для того, щоб забезпечити усіх потребуючих необхідними речами. Такими як маски, такими як антисептики, такими як елементарні продуктові набори.

Артем Марчевський, керівник молодіжного крила "Опозиційної платформи - За життя":

Это критично важно для стариков, для инвалидов - именно этим категориям мы развозим эти продукты. Потому что, помимо того, что они в зоне риска, многие из них просто не имеют возможности купить что-либо себе. Им не хватает пенсии, им не хватает заработка. Довольно большое количество этих людей - не ходят. Они не ходячие, прикованные. У них есть опекуны. Но, опять же, с учетом карантина, с учетом эпидемии, они остались одни, брошенные на произвол.

Заявки зібрали працівники кол-центру Благодійного фонду Оксани Марченко.

"Замечательная паска, подсолнечное масло. В общем, набор чтобы вы хотя бы недельки две могли точно дома сидеть. - Да я сижу, я с порога не выхожу уже 10 лет!"

Подарункові кошики, придбані коштом родини Медведчуків, передають українцям поважного віку, людям з інвалідністю. Та родинам, які через карантин лишилися без доходів.

Віра Павлівна, пенсіонерка:

Сейчас вот зять остался без работы, не может в Киев доехать. Так что, я ж говорю - не откажусь. Большое им спасибо. И вам также.

Кошики з необхідною для Великоднього столу провізією, волонтери "Опозиційної платформи - За життя" роздадуть, щонайменше в восьми областях.

"Спасибі велике!" Хай вас дітки, Бог любить! Щоб як найкраще, діточки. Як ви людей любите, обслуговуєте. Хай вас бог любить, дітки".

Разом із продуктами, нужденним також передадуть захисні маски для зниження ризику зараження коронавірусом, раптом їм доведеться вийти з дому.