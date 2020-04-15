Кабінет міністрів продовжує змінювати цьогорічний держбюджет. Нових надходжень чекає фонд боротьби з коронавірусом і пенсійний фонд. Тож кому скільки "дадуть"? І які зміни чекають українців на кордонах? Все чув Богдан Вербицький.

Звичні звіти про реформи, чи кілометри відремонтованих доріг - вже давно у минулому. Зараз головна стаття видатків для рестарту економіки і підтримки українців в умовах коронакризи

Тож, як в Кабміні планують підтримувати громадян? Перший крок - створення фонду боротьби з коронавірусом. Кошти туди вже надходять. Ще з понеділка.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Майже 65 мільярдів гривень. Такий фонд - це можливість забезпечити лікарні всім необхідним, а лікарям та іншим українцям, що задіяні в боротьбі з коронавірусом, значно підвищити виплати.

Підняти їх планують і для пенсіонерів. Для цього збільшили фінансування пенсійного фонду майже на 30 мільярдів. Це дозволить, хоч і не набагато, але все ж індексувати пенсії.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

На 11 відсотків, а також розпочати реалізацію ініціативи президента, щодо виплати одної тисячі гривень пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень вже в цьому місяці.

Обговорювали на Кабміні і проблеми головного "двигуна країни" епохи "коронавірусу" - медицини. Адже, окрім пандемії, українська система охорони здоров'я на порозі великих змін. З першого квітня запустили другий етап медичної реформи. І славнозвісні гроші, все ж, пішли за пацієнтом. Щоб держава могла оплатити медичні послуги необхідно об'єднати електронні системи Охорони Здоров'я, екстреної медичної допомоги та національної служби здоров'я України.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Оплата надання медичних послуг та медичних засобів за програмою медичних гарантій здійснюється на підставі інформації та документів, що внесені надавачем медичних послуг до електронної системи охорони здоров'я.

А з завтрашнього дня в Україні скоротять пункти пропуску на кордонах. Планують закрити ще 10 КПП на кордонах з Молдовою, Румунією та Польщею.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвине, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни.

Загалом в країні залишиться працювати дев'ять пропускних пунктів.