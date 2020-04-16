В Польше хотят отменить выборы президента [ Редактировать ]
В Польше хотят отменить выборы президента, запланированные на май, и продлить срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
"Правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие" подали закононопроект, которым предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет", - говорится в сообщении.
В данное время срок каденции президента в Польше составляет 5 лет.
В проекте прописано, что изменение "будет применяться к сроку действующего президента Республики Польша" Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, запланированные на 10 мая, проведение которого оказалось под вопросом в связи с эпидемией коронавируса.
Вместе с тем, после этого лицо, которое было президентом, не сможет повторно избраться на эту должность.
Напомним, нижняя палата Сейма Польши приняли в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны почтой в связи с карантином.
Ранее сообщалось, что президентские выборы в Польше впервые пройдут дистанционно.
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