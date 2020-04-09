В Польше зафиксировали "самые трагичные сутки" [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 8 апреля, в Польше умерли 30 человек, зараженных коронавирусом. Эта цифра стала рекордной с начала эпидемии. Об этом сообщает RMF24.
Кроме того, Минздрав Польши накануне вечером сообщил о 357 новых подтвержденных случаях заражения.
Всего в Польше уже 5205 заражений. 159 из этих людей умерли.
Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.
по теме
Кто в группе риска коронавируса в Украине
Больше всего женщин умерло в возрастной группе 50-59, мужчин - 60-69 лет
Во Львовской области второй человек умер от коронавируса
Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса COVID-19
У женщины посмертно подтвердили коронавирус
Коронавирус подтвердили у женщины, которая скончалась в селе Казацкое
У ЗСУ зафіксували першу смерть від коронавірусу
Померла жінка, працівник однієї з військових частин з Івано-Франківської області
С 6 апреля в Украине ужесточили карантин: что запрещено
Список ограничений, которые действуют с понедельника, 6 апреля