За минувшие сутки, 8 апреля, в Польше умерли 30 человек, зараженных коронавирусом. Эта цифра стала рекордной с начала эпидемии. Об этом сообщает RMF24.

Кроме того, Минздрав Польши накануне вечером сообщил о 357 новых подтвержденных случаях заражения.

Всего в Польше уже 5205 заражений. 159 из этих людей умерли.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.