Президентские выборы в Польше впервые пройдут дистанционно [ Редактировать ]
Нижняя палата Сейма Польши приняла поправки в Избирательный кодекс, позволяющие провести очередные выборы президента страны по почте из-за карантина. Об этом сообщили в пресс-службе польского парламента.
Таким образом, выборы президента Польши, которые должны состояться 10 апреля, и впервые будут проходить дистанционно.
Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.
"Предложение провести выборы по почте внесла правящая в республике партия "Закон и справедливость" (ЗиС)", - говорится в сообщении.
Как заявили авторы законопроекта, почтовое голосование - это необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии коронавируса. Против такого предложения выступили представители оппозиции, а также и политическое объединение "Порозуменье" ("Согласие") вице-премьера Ярослава Говина.
"Порозуменье" предлагала перенести выборы на два года, изменив Конституцию и продлив полномочия действующего польского лидера Анджея Дуды с нынешних пяти до семи лет. Однако оппозиция отказалась поддерживать такую инициативу.
Ранее мы писали о том, что Польша не планирует переносить президентские выборы из-за коронавируса. Также читайте о том, что в Польше ужесточили карантин.
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