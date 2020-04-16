Из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда к Киеву) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых). Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Отмечается, что есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях.

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В полиции предупреждают о сильных порывах ветра в столице и ее окрестностях.

"Сейчас из-за пыли, который поднялся вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах. Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути - остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 апреля, на въезде в Киев начали проверять температуру у пассажиров. Полицейские прогнозируют, что уже вечером Киев "застынет" в пробках.