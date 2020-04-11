В пятницу, 10 апреля, около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в Харькове произошло жуткое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой помощи, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

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