В Харькове в ДТП попал автомобиль скорой помощи: есть погибшие [ Редактировать ]
В пятницу, 10 апреля, около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в Харькове произошло жуткое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"Автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой помощи, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.
Ранее мы писали о том, что в ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве погибла сотрудница "Охматдета".
по теме
В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика
В Харьковской области случилась авария с участием грузовика
Резонансное ДТП в Харькове: Верховный суд вынес приговор Зайцевой и Дронову
Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции
В ДТП погиб украинский бизнесмен - СМИ
В Житомирской области в ДТП на трассе Киев-Чоп умер бизнесмен
В Черкасской области произошла жуткая авария
В Черкасской области произошло ДТП, один человек погиб