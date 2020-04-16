В испанском министерстве образования приняли решение поставить всем школьникам хорошие оценки в связи с коронавирусом и вынужденными каникулами.

Об этом пишет El Pais.

По их словам, все ученики получат баллы, которые будут выставлены на основе успешности за год, но баллы позволят учащимся перейти в следующий класс.

Отмечается, что ученики с низким уровнем успешности будут иметь возможность пересдать предметы и не оставят их на повторный курс обучения.

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