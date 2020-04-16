"Пандемические" каникулы: испанские школьники закончат год на "отлично" [ Редактировать ]
В испанском министерстве образования приняли решение поставить всем школьникам хорошие оценки в связи с коронавирусом и вынужденными каникулами.
Об этом пишет El Pais.
По их словам, все ученики получат баллы, которые будут выставлены на основе успешности за год, но баллы позволят учащимся перейти в следующий класс.
Отмечается, что ученики с низким уровнем успешности будут иметь возможность пересдать предметы и не оставят их на повторный курс обучения.
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