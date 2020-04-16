Специалистов службы здравоохранения Великобритании начнет перевозить транспорт из лондонского музея Гарри Поттера.

Об этом сообщает BBC.

По информации, в графстве Хартфордшир будет курсировать спецтранспорт, который будет заниматься перевозками работников сферы здравоохранения с 6:00 до 23:30.

Отмечается, что перевозки будут проведены с соблюдением соответствующей социальной дистанции.

Фото: BBC

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