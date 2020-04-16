"Магическая" доставка: британских медиков возят необычные автобусы [ Редактировать ]
Специалистов службы здравоохранения Великобритании начнет перевозить транспорт из лондонского музея Гарри Поттера.
Об этом сообщает BBC.
По информации, в графстве Хартфордшир будет курсировать спецтранспорт, который будет заниматься перевозками работников сферы здравоохранения с 6:00 до 23:30.
Отмечается, что перевозки будут проведены с соблюдением соответствующей социальной дистанции.
Фото: BBC
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