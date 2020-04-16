Великдень вдома. Карантинний режим на свята посилюють на Дніпропетровщині. По всій області запроваджують так звану комендантську годину. Якими будуть обмеження і чи надовго?

З 13 години 18 квітня на Дніпропетровщині розпочнеться так звана комендантська година. Чиновники закликають людей не виходити з дому. Запастися харчами на Великдень та, за необхідності, придбати ліки - аби зайвий раз не покидати своїх осель. Тож люди уже роблять закупи - із супермаркетів йдуть з повними пакунками.

Олена Барановська, жителька Дніпра:

Вчера делали, сегодня. Вот эти все дни хотим все сделать, чтобы на Пасху никто не выходил.

Інна, жителька Дніпра:

Я думаю, что это правильно, нужно переждать дома, перетерпеть.

Карантинні заходи посилюють через можливий спалах захворювання на COVID-19 під час святкування Великодня. Містян закликають утриматися і не йти до церкви.

Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації:

Зробіть виняток, не ходіть до церкви. Тому-що храм в цьому році може стати місцем спалаху епідемії.

Священнослужителі також просять не наражати на небезпеку ні себе, ні близьких. Святкову службу в храмах транслюватимуть онлайн. На деяких хлібозаводах паски освячують, щойно діставши з печі.

Що стосується громадського транспорту, то скористатися ним зможуть не всі. Уже у вихідні водії та кондуктори вимагатимуть у пасажирів не тільки спеціальний квиток і документи, а й довідку з роботи.

Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради:

Это справка, в которой указана организация, адрес этой организации, фамилия, имя, отчество кому выдана эта справка. И она информирует водителя или кондуктора, кто будут проверяющий, о том, что этот человек направляется непосредственно в это время на работу и с работы.

У Великодні свята поліція працюватиме в посиленому режимі. На службу заступлять три тисячі правоохоронців. Вони стежитимуть за дотриманням карантину. Так звана комендантська година триватиме до ранку понеділка.