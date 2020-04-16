В четверг, 16 апреля, около 22:00 в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер.

Жителей Киева просят воздержаться от проветривания помещений и прогулок по улицам из-за задымленности, которую ветер принес с территории зоны отчуждения.





Ранее мы писали, что вследствие пылевой бури в Киеве пострадали люди.