Нові випадки COVID-19 зафіксували у Чернівецькій області [ Редактировать ]
96 нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Чернівецькій області напередодні, - про це повідомили в облдержадміністрації. Кількість недужих у регіоні складає вже 750 осіб.
По всій території України минулої доби виявлено 397 нових випадків інфікування, 8 осіб померли. Загальна кількість хворих - 4161 людина. Найбільша кількість хворих у Києві та Чернівецькій області. Найнижчі показники - в Луганській, Чернігівській та Донецькій областях.
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