Статистика захворювання на COVID-19 в Україні

96 нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Чернівецькій області напередодні, - про це повідомили в облдержадміністрації. Кількість недужих у регіоні складає вже 750 осіб.

По всій території України минулої доби виявлено 397 нових випадків інфікування, 8 осіб померли. Загальна кількість хворих - 4161 людина. Найбільша кількість хворих у Києві та Чернівецькій області. Найнижчі показники - в Луганській, Чернігівській та Донецькій областях.