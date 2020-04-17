На Львівщині від COVID-19 помер працівник Збройних Сил України [ Редактировать ]
На Львівщині від COVID-19 помер працівник Збройних Сил України. Людина хворіла з початку квітня. Останній тиждень пацієнт був у реанімації обласної інфекційної лікарні. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, але врятувати життя не вдалося.
Про вік померлого не повідомляють, відомо що у нього були супутні захворювання. У Збройних Силах це вже друга смерть від недуги. Загалом, в армії інфіковано 28 людей.
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