На Львівщині від COVID-19 помер працівник Збройних Сил України. Людина хворіла з початку квітня. Останній тиждень пацієнт був у реанімації обласної інфекційної лікарні. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, але врятувати життя не вдалося.

Про вік померлого не повідомляють, відомо що у нього були супутні захворювання. У Збройних Силах це вже друга смерть від недуги. Загалом, в армії інфіковано 28 людей.