В связи с пандемией коронавируса во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников. Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter

В этом году церемония пройдет без участия паломников.

В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса.

При этом схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма.

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