Схождение Благодатного огня: паломников не пустят в храм [ Редактировать ]
В связи с пандемией коронавируса во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников. Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter
В этом году церемония пройдет без участия паломников.
В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса.
При этом схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма.
Помните, что есть ряд вещей, которые запрещено делать на Пасху, а также смотрите, что запрещено делать в церкви в этот день. Кроме того, мы писали, во сколько в 2020 году обойдется праздничная корзина на Пасху.
по теме
На Дніпропетровщині запровадили комендантську годину
Карантинний режим на свята посилюють на Дніпропетровщині - якими будуть обмеження і чи надовго?
МОЗ закликає українців пересидіти вдома Великодні свята
Долучитися до церковних служб українці зможуть по телевізору та онлайн
Володимир Зеленський закликав українців залишатися вдома на Великдень
Президент Володимир Зеленський наголосив, що розслаблятися зарано і небезпечно
Пасха-2020: как будут отдыхать украинцы
Пасха - самый важный христианский праздник, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа
Пасха-2020: как необычно покрасить яйца
Мы собрали для вас несколько необычных идей, как сделать так, чтобы пасхальные яйца стали украшением вашего стола
Оксана Марченко та Віктор Медведчук за власні кошти закупили понад 10 тисяч святкових наборів для соціально-незахищених верств населення
Родина Віктора Медведчука та Оксани Марченко в ці скрутні часи з самого початку карантину не залишилась осторонь і активно допомагає як медзакладам та лікарям, так і окремим громадянам