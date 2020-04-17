С субботы, 18 апреля, в Киеве ограничат доступ к городских кладбищам. Об этом мэр города Виталий Кличко сказал в ходе брифинга.

Исключение составляют захоронения.

В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина.

Ранее в МВД рассказали о порядке посещения церквей на Пасху.