Королевский уход: шведская принцесса работает в больнице [ Редактировать ]
Представительница шведского королевского рода – принцесса София пошла в госпиталь, где лечат инфицированных коронавирусом, чтобы помочь медикам побороть смертельную болезнь.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации, принцесса закончила трехнедельные курсы, на которых выучила азы медсестринства.
Известно, что София работала моделью и официанткой до того, как стала женой шведского принца Карла Филиппа.
Фото: Instagram/ sofia_princesssweden
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