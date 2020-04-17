Саудовский принц покупает британский футбольный клуб [ Редактировать ]
Клуб английской Премьер-лиги "Ньюкасл" в ближайшее время сменит собственника. Бизнесмен Майк Эшли, владевший командой с 2007 года, за 300 млн фунтов стерлингов продает команду Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии, подконтрольному наследному принцу Мухаммеду бен Салману. Об этом сообщает BBC.
Как утверждает известный футбольный комментатор Джима Уайта, стороны уже подписали все документы, а покупатель перечислил задаток в размере 5% от суммы сделки. Осталось лишь урегулировать формальные вопросы, в частности получить разрешение Английской премьер-лиги на завершение сделки.
Ранее наследник престола Саудовской Аравии пытался купить "Манчестер Юнайтед". Он предлагал за него 4 млрд фунтов стерлингов, однако семейство Глейзер, владеющее футбольным клубом, ему отказало. Сообщается, что подконтрольный ему Фонд государственных инвестиций располагает капиталом в размере 320 млрд долларов США.
На данный момент 14 из 20 клубов английской Премьер-лиги принадлежат иностранным инвесторам.
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