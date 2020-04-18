Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с наступающим праздником светлой Пасхи.
Об этом пишет Telegram-канал Zelenskiy / Official.
Так, президент призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, объединившись ради врачей и здоровья.
"Я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником - Светлым Воскресением Христовым! Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно объединение. Объединение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего",- отметил Зеленский.
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