Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с наступающим праздником светлой Пасхи.

Об этом пишет Telegram-канал Zelenskiy / Official.

Так, президент призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, объединившись ради врачей и здоровья.

"Я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником - Светлым Воскресением Христовым! Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно объединение. Объединение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего",- отметил Зеленский.

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