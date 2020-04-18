От коронавирусной инфекции в мире погибли уже 153 871 человек.

Об этом информирует американский Университет Джона Хопкинса.

По сообщениям, первенство в мире удерживает США с количеством в 36,8 тыс жертв, "серебро" за Италией, в которой зафиксированы 22,7 тысяч умерших, "бронзу" удерживает Испания с 19,6 тысяч погибших.

Отмечается, что число инфицированных составляет более 2,2 млн человек. Самое большое число выявлено на территории США (700,2 тыс случаев).

Напомним, в ВОЗ определили новый потенциальный эпицентр развития коронавируса. Вспышка может произойти на территории Африки.