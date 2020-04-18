Продуктові набори, антисептики та маски передали представники громадського штабу по боротьбі з коронавірусом на Полтавщину. Набори для допомоги отримали пенсіонери, ветерани війни та діти війни.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Для того чтобы сегодня поддержать самую уязвимую категорию людей наших пенсионеров, и наших ветеранов. Конечно, в канун Пасхи хочется хоть немного передать людям возможность порадоваться в этот день, вспомнить о том что многие не смогут посетить церковь, но обязательно смогут порадовать себя и свои семьи. Люди поднимают один и тот же вопрос. Обещанную тысячу гривен, которую пообещало правительство, так и не заплатили, и очень хочется, чтобы премьер-министр нас услышал, раз уж вы пообещали - то сделайте, выплатите людям в преддверии пасхальных праздников.