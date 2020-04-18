Наталія Королевська передала продуктові набори, антисептики та маски штабу по боротьбі з коронавірусом на Полтавщині [ Редактировать ]
Продуктові набори, антисептики та маски передали представники громадського штабу по боротьбі з коронавірусом на Полтавщину. Набори для допомоги отримали пенсіонери, ветерани війни та діти війни.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Для того чтобы сегодня поддержать самую уязвимую категорию людей наших пенсионеров, и наших ветеранов. Конечно, в канун Пасхи хочется хоть немного передать людям возможность порадоваться в этот день, вспомнить о том что многие не смогут посетить церковь, но обязательно смогут порадовать себя и свои семьи. Люди поднимают один и тот же вопрос. Обещанную тысячу гривен, которую пообещало правительство, так и не заплатили, и очень хочется, чтобы премьер-министр нас услышал, раз уж вы пообещали - то сделайте, выплатите людям в преддверии пасхальных праздников.
по теме
Наталія Королевська разом із "Жінками за Мир" передала медичні засоби та продуктові набори жителям Донбасу
Там, де щодня вибухають снаряди теж триває боротьба з епідемією. Це лінія зіткнення у Луганської області. З початком карантину, дістатися сюди ще складніше ніж зазвичай. Але сьогодні вдалося привезти людям допомогу
Наталія Королевська привезла у Харківську область продуктові набори, респіратори та антисептики
Нардеп відвідала тамтешній "Союз Чорнобиль України" та взяла участь у засіданні Громадського штабу по боротьбі із коронавірусом. Його заснували лідери п'ятдесяти громадських організацій Харківщини та нардепи
За підтримки "Опозиційної платформи - За життя" на Донбасі створили Координаційний штаб для медичної та соціальної допомоги мешканцям прифронтової зони - Наталія Королевська
Лікарі звертаються до координаційного штабу по допомогу, адже медичного обладнання для боротьби із епідемією коронавірусу не вистачає, а другий етап медичної реформи, який розпочався першого квітня - проблему не вирішує
Держбюджет, об'єднання громад та штрафи паліям: що обговорювали депутати на засіданнях Верховної Ради?
Депутати цього тижня збиралися позачергово двічі. Рішень ухвалили багато - і бюджет перекроїли, і посили відповідальність за підпали, і поборолись із поправочним спамом і навіть розблокували підписання спікером проголосованого раніше закону про землю
Мексиканские наркокартели подключились к борьбе с коронавирусом
Несмотря на то, что картели имеют дурную славу наркоторговцев, которые жестоко расправляются с конкурентами и полицейскими, у себя на родине они пытаются создать имидж "Робин Гудов" и активно помогают простым людям.