Вітчизняні лікарні працюють на межі можливостей щодо напливу хворих на COVID-19. Всім необхідним медустанови забезпечують, зокрема, й благодійники. Як це відбувається в Одесі - дивіться далі.

Одеську обласну клінічну лікарню визначили Базовим закладом, звідки ліки, засоби захисту та спецобладнання розподіляються по всьому регіону. Отже, будь-яка допомога не зайва, кажуть лікарі.

Юрій Гульченко, головний лікар КУ "Одеська обласна клінічна лікарня":

Дефицит в Одесской области существует значительный и медикаментов и средств защиты. Глядя, как у нас в области постепенно растет количество заболевших, мы должны быть максимально готовы.

Наприкінці березня міська команда "Опозиційної платформи - За життя" доправила сюди допомогу - зокрема, й захисні костюми для медперсоналу. Тоді ж лікарі розповіли: для кожного з таких костюмів потрібен спеціальний одяг, а його у закладі майже немає.

Юрій Гульченко, головний лікар КУ "Одеська обласна клінічна лікарня":

Под ним должно быть белье из тонкой хлопчатобумажной ткани, которое будет помогать более-менее комфортно находиться эти четыре часа смены!

І ось сьогодні опозиціонери Привезли до лікарні такі медичні костюми. Загалом двісті комплектів. Медсестри одразу оцінили їхню якість і зручність. Придбати спецодяг допоміг депутат облради Князь Хачатрян.

Князь Хачатрян, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня такая ситуация у нас в стране, что я думаю, что всем надо объединиться и помогать друг другу, чтоб выйти из этой ситуации. Конечно, государство должно принимать тоже активное участие, потому что все оставить на людей и на медиков - и с них спрашивать только - ну, это неправильно!

Держава вживає недостатньо заходів для боротьби з пандемією та її наслідками. Про це говорив під час зустрічі з лікарями й народний депутат Микола Скорик. За його словами, це свідчить про те, що надзвичайно велика кількість Медпрацівників інфіковані новим вірусом в Україні.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что это зона ответственности государства, которое не обеспечило их в достаточной степени теми средствами защиты и теми моментами, которые должны в этой ситуации быть. С другой стороны надо понимать, что кроме самой эпидемии есть экономические проблемы, на которые власть не реагирует и очень малое количество наших граждан могут спокойно два месяца просидеть в карантине, не получая заработной платы, при этом выплачивая коммунальные платежи. Я сложно понимаю, что в этом плане делает государство, какая реакция именно государственных органов.

При цьому нардеп зауважив: його політсила й надалі допомагатиме медикам Одещини. Так, днями допомогу доставлять на Південь регіону - тамтешні медзаклади, мовляв, нині в найскрутнішій ситуації.