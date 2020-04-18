Європарламент відчинив свої двері для безхатьків. Їдальня інституції тепер готує обіди для нужденних, і для медиків, які борються з коронавірусом.

Взялися допомагати притулкам та лікарням і бельгійські ресторатори. Олена Абрамович розкаже більше.

Європарламент допомагатиме під час коронавірусу із прихистком людям, які живуть на вулиці, а також годуватиме їх та медиків. Про це його очільник Давід Сассолі заявив ще тиждень тому.

Давид Сассолі, президент Європарламенту:

Згідно з угодою із Брюссельським столичним регіоном, ми вирішили зробити свою будівлю відкритою для безпритульних та найбільш уразливих верств суспільства на час цієї серйозної ситуації. Окрім того, наші кухні готуватимуть понад тисячу страв на день для годування нужденних, а також для медпрацівників, які невтомно працюють у лікарнях.

Коли саме один із корпусів Європарламенту перетворять у притулок, Сассолі не уточнив. Запит спочатку має зробити адміністрація міста Брюсселя. А от кухня уже запрацювала і днями її відвідав президент.

На вході, як того вимагають правила, руки гість дезінфікує санітайзером та одягає простенький захисний костюм. А вже після прямує на екскурсію.

"Ось так виглядає страва, яку ми приготували тут сьогодні. Ми їх відразу герметично запаковуємо".

У переліку адрес, куди поїде їжа, поки що лише благодійні організації, які займаються допомогою вразливим верствам населення.

Згодом до списку можуть додати і лікарні. Проте чимало госпіталів уже кілька тижнів як отримують допомогу від місцевих рестораторів, які випередили політиків. Одним із перших був Нільс Пруст із містечка Льєр на півночі Бельгії.

Нільс Пруст, ресторатор, засновник руху "Нагодуй медсестер":

Моя братова медсестра швидкої допомоги. Якось вона сказала, що їхня їдальня закрилась через обмеження у зв'язку з COVID-19, і в цей момент я зрозумів, що час діяти. Я сказав, що можу готувати для медиків, бо їм, як ніколи, потрібна нині енергія та підтримка.

Нільс відразу звернувся до своїх постачальників продуктів і запитав, чи можуть вони чимось поділитися безкоштовно. Ті з радістю погодились.

Нільс Пруст, ресторатор, засновник руху "Нагодуй медсестер":

Вони миттєво відповіли - "я маю овочі", "у мене є м'ясний фарш", "у мене десерти". Сусідня пекарня теж захотіла долучитися. Тож я подзвонив до керівництва лікарні і вони з радістю погодились прийняти цю допомогу.

Тепер Нільс готує 160 порцій обіду та від вівторка до п'ятниці возить їх до сусідньої лікарні. Медичним працівникам це не лише додає енергії, а й піднімає настрій.

Катлін Терсадо, медсестра лікарні Heilig Hart:

Нам дуже сподобалась ця ініціатива. Бо після годин роботи в масках, рукавицях і захисних костюмах, ми можемо нарешті зробити маленьку перерву та поїсти дійсно смачної їжі. Це додає сил повернутися до роботи, ми безмежно вдячні

Взявся Нільс Пруст і за популяризацію ідеї. Зателефонував колегам з інших міст, ініціював рух і вебсайт із назвою "Нагодуй Медсестер", який розробили волонтери.

І тепер по усій Бельгії, яка за площею не більша нашої Чернігівської області, для майже півсотні лікарень безкоштовно готують обіди ресторатори-волонтери.