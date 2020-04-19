Пасхальные богослужения в большинстве храмов прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах Украины. Безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на соблюдение гражданами всех карантинных ограничений.

"Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что украинцы проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Впрочем, зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты, в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, нарушения карантина во время богослужений зафиксированы в Донецкой области (4), в Днепропетровской и Запорожской (по 2), в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях (по 1).