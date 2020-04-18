Нацгвардия и полиция взяли под охрану церкви [ Редактировать ]
В Киеве правоохранители уже заступили на дежурство возле храмов, чтобы предотвратить скопление людей, что является опасным, учитывая эпидемию коронавируса. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.
"Полиция Киева уже заступила на дежурство возле культовых сооружений столицы. Сегодня они несут службу вместе с Национальной гвардией Украины и Муниципальной охраной", - говорится в сообщении.
Согласно информации министерства, все правохранители прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам.
Полиция Киева в очередной раз призвала граждан оставаться на Пасхальные праздники дома.
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