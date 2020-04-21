Вместо прогнозируемого наименования iPhone SE 2 2020, устройство получило простое и понятное название iPhone SE без лишних приставок или нумерации. Дизайн телефона практически полностью идентичен iPhone 8: корпус с округленными краями и аналогичное размещение всех компонентов.

Подробный обзор iPhone SE 2 2020 года

Один из самых ожидаемых продуктов бренда Apple - бюджетный по меркам компании iPhone SE 2 поколения - был представлен 15 апреля. В этом году обошлось без официальной презентации, вместо этого на сайте производителя появилась страница со смартфоном. Поклонники Эпл ждали гаджет из-за его доступной цены. Базовая комплектация модели с объемом встроенной памяти 64 Гб будет продаваться за 399 долларов. Устройство на 128 Гб обойдется в 449 долларов, а на 256 Гб - 549 долларов. Рассмотрим, чем, кроме стоимости, может порадовать новинка.

Официальное название и особенности дизайна

Вместо прогнозируемого наименования iPhone SE 2 2020, устройство получило простое и понятное название iPhone SE без лишних приставок или нумерации.

Дизайн телефона практически полностью идентичен iPhone 8: корпус с округленными краями и аналогичное размещение всех компонентов. На левой боковине разместили кнопки для регулировки громкости и звуковых режимов, на правой - клавишу включения/выключения и слот для СИМ-карты. Снизу находятся порт Lightning.

Передняя и задняя панели изготовлены из прочного стекла, а рамка - из алюминия. Защита от влаги и пыли реализована по стандарту IP67. Для разблокировки экрана используется Touch ID. Единственное отличие от 8-го Айфона можно найти на задней крышке. Логотип в новинке расположен не близко к верхней грани, а четко посередине, как у флагманов 2019 года. Купить iPhone SE 2 можно будет в трех расцветках - белой, черной и красной. Весит модель 148 граммов.

Компактный дисплей

Смартфон получил жидкокристаллический IPS-дисплей диагональю 4,7 дюймов. Разрешение составляет 750×1334 точек с плотностью пикселей 326 ppi. Соотношение сторон равняется 16:9. От царапин экран защищает закаленное стекло с надежной олеофобной поверхностью.

Дисплей работает на базе технологии True Tone. Она автоматически настраивает яркость и оттенки в зависимости от условий освещения. Благодаря этому, экран Айфон СЕ 2 демонстрирует естественную картинку.

Мощные технические характеристики

Разработчики оснастили устройство шестиядерным процессором A13 Bionic, на основе которого работают модели 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Чипсет признан самым мощным среди процессоров для мобильных аппаратов, с учетом представленных даже в начале этого года. Это обеспечивает новинке высокую производительность и моментальный отклик на команды. Бренд заверяет, что гаджет легко справляется с любыми задачами, в том числе и с ресурсоемкими играми.

Каким объемом оперативной памяти обладает Айфон СЕ 2020 пока остается загадкой. Инсайдеры утверждают, что она будет составлять не менее 3 Гб, что повысит скорость девайса при работе с фото- и видеоконтентом, а также при наличии открытых фоновых приложений. За продуктивную работу девайса будет отвечать «свежая» операционная система iOS 13.

Возможности камеры

Разрешение фронтального объектива составляет 7 Мп. Основную камеру телефон позаимствовал у прошлогодней модели XR. Это модуль с разрешением на 12 Мп с оптической стабилизацией изображения, улучшенным процессом обработки кадров и поддержкой портретного режима.

Айфон SE 2 позволит снимать видео в разрешениях 4К (60 кадров в секунду) и 1080р (до 240 кадров в секунду). Камера поддерживает съемку в HDR формате и запись стереозвука.

Автономность

Производитель не указал емкость аккумулятора, но известно, что автономность остается на уровне iPhone 8 поколения. Можно предположить, что объем батареи будет аналогичным - 1821 мАч. Несмотря на бюджетную стоимость, Айфон СЕ 2 оснастили быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и поддержкой беспроводной зарядки по Qi-стандарту. Поставляться устройство будет в комплекте с блоком питания на 5 Вт.

Коммуникации

Гаджет получил все актуальные коммуникации - Bluetooth версии 5.0, Wi-Fi 6 и NFC-чип для пользования Apple Pay. Также девайс поддерживает eSIM. Естественно, бюджетная модель осталась без 5G и 3,5 разъема для наушников.

Цена Айфон СЕ 2 делает его самым дешевым из актуальной серии смартфонов бренда. Старт продаж девайса назначен на 24 апреля, предзаказ откроется на 1 день раньше - 23 апреля.