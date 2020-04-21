415 нових підтверджених випадків коронавірусу такі останні дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні. Загальне число інфікованих - 6125 осіб. Від початку спалаху хвороби - одужали 367 уражених, 161 людина - померла. Лідерство наразі утримує Чернівецька область: там майже тисяча хворих. У Києві 892. Понад півтисячі на Івано-Франківщині.

Під час свят жодна з лабораторій країни не припиняла роботи, повідомив міністр охорони здоров'я, і медики реагували на всі звернення відповідно до протоколу. Щодо дії карантину, в МОЗі планують продовжити його до 12 травня. Питання цього тижня винесуть на розгляд Кабміну.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: