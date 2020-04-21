МОЗ пропонуватиме Камбіну пом'якшення умов карантину [ Редактировать ]
415 нових підтверджених випадків коронавірусу такі останні дані щодо захворюваності на коронавірус в Україні. Загальне число інфікованих - 6125 осіб. Від початку спалаху хвороби - одужали 367 уражених, 161 людина - померла. Лідерство наразі утримує Чернівецька область: там майже тисяча хворих. У Києві 892. Понад півтисячі на Івано-Франківщині.
Під час свят жодна з лабораторій країни не припиняла роботи, повідомив міністр охорони здоров'я, і медики реагували на всі звернення відповідно до протоколу. Щодо дії карантину, в МОЗі планують продовжити його до 12 травня. Питання цього тижня винесуть на розгляд Кабміну.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В той же самий час МОЗ буде пропонувати відповідне пом'якшення цих карантинних заходів. Наприклад, прогулянки парками, але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо систем індивідуального захисту. Також ми будемо пропонувати до відкриття наших музеїв, бібліотек, але також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, щодо засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході.
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