Євросоюз пропонує Україні допомогу у гасінні пожежі у Чорнобильській зоні [ Редактировать ]
Євросоюз готовий допомогти у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Про це у Твіттері повідомив посол України в Бельгії Микола Точицький.
Зазначив, що ЄС надасть доступ нашим надзвичайникам до супутникової системи Copernicus. Україна зможе з космосу отримувати детальні знімки лісових пожеж - та оперативно їх локалізувати.
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