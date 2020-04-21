Сьогодні зранку надзвичайники ліквідували ще один осередок займання

Ситуація з лісовими пожежами в зоні відчуження ЧАЕС і на Житомирщині - нормалізується. Сьогодні зранку надзвичайники ліквідували ще один осередок займання. І продовжують гасити полум'я поблизу кількох населених пунктів. Як приборкують стихію - далі в сюжеті.

До гасіння пожеж на Поліссі залучені майже дві з половиною тисячі людей та п'ятсот одиниць техніки. Щоб приборкати стихію надзвичайники працюють цілодобово.

Нові осередки займання на Поліссі з'являються, наче гриби після дощу. Втім, саме дощу і бракує, щоб остаточно подолати стихію, кажуть вогнеборці. Суха і вітряна погода розносить полум'я. Щоб приборкати вогонь, рятувальники працюють майже без сну і без перерв на обід.

Іван, рятувальник:

В минулу добу спав дві години, сьогодні чуть більше - ми постійно патрулюємо, на тушимо очагі - ось цей очаг великий.

Для перепочинку рятувальників - у трьох селах зони відчуження розгорнули пункти життєзабезпечення. У встановлених наметах можна поспати, перекусити і просто перевести дух. Працює й польова кухня.

"Кормимо первим, вторим і третім. Це напої і сіль. На перве у нас був суп рисовий, на друге у нас була каша перлова, котлета свинна і салат із свіжої капусти. Всіх погодували, всі були довольні і вдячні".

Лише в Чорнобильській зоні вже другий тиждень працюють загони надзвичайників Київської, Хмельницької, Кіровоградської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Загалом понад - 1300 рятувальників.