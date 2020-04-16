Коронавирус возник в лаборатории Уханя - Fox News [ Редактировать ]
Коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.
"Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане", - говорится в сообщении телеканала.
Также источники Fox News заявили, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".
Телеканал сообщает, что на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.
Ранее мы писали о том, что количество жертв коронавируса приближается к 137 тысячам.
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