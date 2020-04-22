На передовій Донбасу бійців зобов'язали носити маски

Додалося мороки фронтовим парамедикам. Крім порятунку поранених, вони зараз мають іще одну передову. Це війна із коронавірусом. Хоча його, на щастя, серед бійців на фронті не зафіксовано