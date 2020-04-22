Опорні пункти біля Богданівки накривали вогнем [ Редактировать ]
На Донбасі попередня доба минула без втрат в українському війську. Ворог сім разів атакував позиції бійців Об'єднаних сил. Із великокаліберних мінометів бойовики випустили 22 міни поблизу Кримського, Новотошківського та Луганського.
Від початку поточної доби окупанти накривали вогнем опорні пункти армійців біля Богданівки. Українські військові змусили противника припинити провокації.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Не дотримуються вони ніяких перемир'їв. Вони починають, бува вдень, можуть кидати вісімдесятими мінами і починають стрілкотнею обстріли робити.
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