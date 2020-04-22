В ВСУ возросло количество случаев COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на 07:00 среды, 22 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая.
Об этом сообщили в пресс-службе Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 140 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Южного региона - 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
В ВСУ отмечают, что чаще всего коронавирусная инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми люди общаются ежедневно или живут вместе.
В ведомстве призывают не подвергать себя и свою семью опасности лишними контактами, соблюдать правила карантина и личной гигиены и оставаться дома.
Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери на Донбассе.
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