Пожежі в Україні: в зоні лиха працюють дві тисячі вогнеборців [ Редактировать ]
Ситуація з пожежами в лісах Чорнобиля та Житомирщини - нормалізується. Про це звітують надзвичайники. Один осередок - локалізували, ще три - гасять. До боротьби з вогнем залучили й безпілотники Нацгвардії. За допомогою дронів - виявляють місця займання. Цілодобово у зоні лиха працюють понад дві тисячі вогнеборців. Більше інформації - в сюжеті.
Понад два тижні - 24 години на добу. Вони гасять пожежі. Авіація скидає воду з повітря:
На землі сотні пожежних машин намагаються локалізувати полум'я. Рятувальники - заливають його водою. Ліси обкопують протипожежними ровами. Та цього замало. До гасіння Житомирських лісів залучили й військову техніку.
Ось так танки валять дерева, щоб зробити просіки і зупинити полум'я.
Рятувальникам доводиться працювати майже без сну. Інколи і поїсти не встигають.
Іван, рятувальник:
В минулу добу спав дві години, сьогодні чуть більше - ми постійно патрулюємо, на тушемо очаги - ось цей очаг великий.
Втім, без відпочинку ніяк. У Чорнобильській зоні для рятувальників облаштували пункти життєзабезпечення. Це один із них. Та встановили ось такі намети та лідка. Щоб пожежники могли трохи поспати, перекусити та й просто перевести дух.
Поруч із наметом польова кухня. Їжа проста, але ситна. Перше, друге і компот.
"На перве у нас був суп рисовий, на друге у нас була каша перлова, котлета свина і салат із свіжої капусти. Всіх погодували, всі були довольні і вдячні".
Загалом у Чорнобильській зоні та на Житомирщині працюють тисячі рятувальників. Їх перекинули в зону лиха з усієї України.
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