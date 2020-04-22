На Донбасі попередня доба минула без втрат в українському війську. Ворог сім разів атакував позиції бійців Об'єднаних сил. Із великокаліберних мінометів бойовики випустили 22 міни поблизу Кримського, Новотошківського та Луганського. Від початку поточної доби окупанти накривали вогнем опорні пункти армійців біля Богданівки. Українські військові змусили противника припинити провокації.

Великоднє перемир'я! Ні, такого тут немає, кажуть наші бійці. Передова неподалік від окупованої Горлівки. Солдати нетерпляче очікували свята Паски. Сподівалися, буде тихо. Бо ж воювати на Великдень то великий гріх. Але війна триває. Будь-який орієнтир бойовики використовують для прицільного вогню.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Не дотримуються вони ніяких перемир'їв. Вони починають, бува вдень, можуть кидати вісімдесятими мінами і починають стрілкотнею обстріли робити.

Воно й не дивно, кажуть бійці, бо ж серед найманців зараз чимало кавказців-іновірців. Їм до православних свят байдуже. Про це армійцям розповідають жителі окупованої Горлівки. Та й не приховує супротивник приналежності до країни-агресора. Поруч із фейковим ДНР почепили російський триколор.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Жінка, а чоловік у неї шахтар і вона каже дуже багато в Горлівці оцих чеченців. Найманців дуже багато. І вони там таке чинять.

У те, що бойовики виконуватимуть мирні угоди, армійці не вірять. Щовечора в посадці нишпорять розвідники. У небі кружляють безпілотники. Ворог часто використовує заборонені протипіхотні міни.

"Пом-2 мина такая, достаточно страшноватое оружие. Ее не слышно и не видно. Раскидивается от нее такая тоненькая проволочка, такие датчики. А здесь трава высокая, плошлогодняя, поэтому легко можно зацепиться".

Та попри щоденні обстріли, на щастя, тут жоден боєць не постраждав. Всі атаки для окупантів закінчуються зле.

І солдати певні, війна завершиться перемогою України. А тому готові боронити її до останнього.