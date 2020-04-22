Зоопарк Праги втратить два мільйони євро через карантин [ Редактировать ]
У празькому зоопарку представили новонароджене слоненя. Тваринка з'явилася на світ наприкінці березня під час карантину в Чехії. Маля важить близько 100 кілограмів і поки не відходить від своєї мами.
Директор звіринцю бідкається, що через коронавірус зоопарк недоотримає більш, ніж два мільйони євро. І дякує небайдужим, які підтримують зоопарк фінансово.
Мірослав Бобек, директор зоопарку:
Люди допомагають нам утримувати тварин у зоопарку, надсилають кошти. В ці важкі часи ми вже витратили всі свої гроші. Орієнтовно поновлення роботи нашого звіринцю планується на кінець травня чи початок червня. Ми вже підрахували ймовірний збиток. Понад два мільйони євро - просто величезна сума.
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