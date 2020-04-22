У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу серед вірян [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу в Дніпрі - за останню добу там виявили 20 інфікованих. Більшість з них контактувала з хворими із Першотравенська, які заразилися на релігійному зібранні.
Не меншає інфікованих і в Чернівцях. Там зафіксували 65 нових випадків зараження.
Нагадаємо, в області й досі найвищі показники захворюваності по Україні. Однак, попри невтішну статистику, люди не поспішають звертатися по медичну допомогу. Часто пацієнтів привозять до медзакладу запізно. Тож стежити за станом здоров'я населення закликають сімейних лікарів.
Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:
Звертаюся до "лікарів-сімейників" в усіх населених пунктах Буковини: ініціативності моніторте, будь ласка. Питайте, розпитуйте - чи, раптом, нема у ваших населених пунктах людей, які займаються самолікуванням впродовж багатьох днів.
по теме
Нові випадки COVID-19 зафіксували у Чернівецькій області
Кількість недужих у регіоні складає вже 758 осіб
Позитивна динаміка: в Україні зменшилася кількість інфікованих і померлих від COVID-19
Позитивна динаміка зберігається вже четверту добу - від початку епідемії 119 пацієнтів одужали, 98 померли
Півтисячі нових випадків COVID-19 в Україні: оновлена статистика
За даними МОЗ, значно збільшилась кількість хворих на Львівщині та Закарпатті. Найменше випадків інфікування на Луганщині, Донеччині та Чернігівщині
Німеччина випереджає Іспанію за кількістю одужалих від CIVID-19
У Німеччині здолали хворобу вже більш як 68 тисяч - на півтисячі більше, ніж в Іспанії
COVID-19 шириться Україною
Показник летальності в Україні складає майже три відсотки. Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті склала 12 діб