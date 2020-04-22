Спалах коронавірусу в Дніпрі - за останню добу там виявили 20 інфікованих. Більшість з них контактувала з хворими із Першотравенська, які заразилися на релігійному зібранні.

Не меншає інфікованих і в Чернівцях. Там зафіксували 65 нових випадків зараження.

Нагадаємо, в області й досі найвищі показники захворюваності по Україні. Однак, попри невтішну статистику, люди не поспішають звертатися по медичну допомогу. Часто пацієнтів привозять до медзакладу запізно. Тож стежити за станом здоров'я населення закликають сімейних лікарів.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації: