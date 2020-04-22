Регулювання цін на час карантину

"Приструнити" ціни вирішив Кабінет міністрів. Уряд запроваджує державне регулювання на період карантину. Це стосується "соціальних" продуктів, ліків та медичних товарів. Тобто влада сама тепер встановлює граничні ціни на ці товари, і продавати їх дорожче не можна.

Отже, ціновий ліміт визначили для 10 харчових продуктів. Це: гречка, цукор, борошно, вітчизняні макарони, молоко, хліб, яйця, курятина, негазована мінералка та вершкове масло.

Серед товарів протиепідемічного призначення: "парацетамол", антибіотик "азитроміцин", антисептики та дезінфектори. А також маски, респіратори, рукавички та бахіли.