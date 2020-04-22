Уряд запроваджує державне регулювання цін на період карантину [ Редактировать ]
"Приструнити" ціни вирішив Кабінет міністрів. Уряд запроваджує державне регулювання на період карантину. Це стосується "соціальних" продуктів, ліків та медичних товарів. Тобто влада сама тепер встановлює граничні ціни на ці товари, і продавати їх дорожче не можна.
Отже, ціновий ліміт визначили для 10 харчових продуктів. Це: гречка, цукор, борошно, вітчизняні макарони, молоко, хліб, яйця, курятина, негазована мінералка та вершкове масло.
Серед товарів протиепідемічного призначення: "парацетамол", антибіотик "азитроміцин", антисептики та дезінфектори. А також маски, респіратори, рукавички та бахіли.
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