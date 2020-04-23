В американському штаті Нью-Йорк коронавірус виявили в двох домашніх котів, уперше в США. В господаря одного з них раніше підтвердили COVID-19.

Власник іншого перехворів на застуду, утім вірусу у нього не діагностували.

Обидві тварини мають симптоми середньої тяжкості, невдовзі одужають - кажуть ветеринари. Нагадаю, раніше COVID виявили у тигрів та левів із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку.