У Нью-Йорку підтвердили COVID-19 у котів [ Редактировать ]
В американському штаті Нью-Йорк коронавірус виявили в двох домашніх котів, уперше в США. В господаря одного з них раніше підтвердили COVID-19.
Власник іншого перехворів на застуду, утім вірусу у нього не діагностували.
Обидві тварини мають симптоми середньої тяжкості, невдовзі одужають - кажуть ветеринари. Нагадаю, раніше COVID виявили у тигрів та левів із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку.
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