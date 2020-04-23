У львівському зоокуточку для диких тварин незвичне поповнення відразу семеро лисенят. Їх привезли волонтери з Прикарпаття. Кажуть, малят покинула мати, тож щоб вони вижили - довелося втрутитися людям. Історію порятунку - розповість Христина Гашенко.

Семеро лисенят метушаться в невеличкій клітці зоодомівки. Найспритніші намагаються з неї вибратися. Поруч із лисенятами мешкає сусід єнот. Зустріти звіра малеча не очікувала. Наляканого лиса в клітку повертає волонтерка Настя.

Анастасія Мунтянова, працівник домівки врятованих тварин:

Ходіть, дивіться, що я маю. Бачите, людину бояться, і це є добре. Ми не маємо наміру, щоб вони до мене звикали. Постараємося по максимум відгородити від нас. Бачите він відразу тікати починає. Зараз він шукає куточок щоб спокійно поїсти.

Жвавих лисенят годують що дві-три години. Їм майже місяць. Тож нині м'ясо - найголовніше в їхньому раціоні.

Анастасія Мунтянова, працівник Домівки врятованих тварин:

В меншій клітці вони бігають один від одного і намагаються заховати свою здобич, щоб з'їсти, бо як в природі, хто перший взяв того воно і є. І тому що б вони спокійніше поїли і кожному дісталася своя порція ми відокремлюємо і годуємо по одному.

У Домівку врятованих тварин лисенят волонтери привезли з Івано-Франківщини.

Орест Залипський, волонтер:

Вони народилися в людей під хатою, тобто хата була там дирка, хата є старою, тобто з вапняка збудовоний, кусок вивалився і вони там просто в людей на подвір'ї вона там вивела цих цуциків.

До своїх дитинчат лисиця не приходила кілька днів. У пошуках поживи лисенята вилізли зі свого сховища. Тоді вже господарі почали їх підгодовувати. І написали про своїх незвичайних пожильців у соцмережі.

Малятами відразу ж зацікавилися мисливці - намагалися їх викупити, щоб потім використовувати для тренування мисливських собак. Двох лисенят таки забрали жителі із сусідніх сіл. Решту прихистили волонтери. Зоологи здивовані таким великим виводком лисенят. Бо ж зазвичай у дикій природі народжується до чотирьох дитинчат.

Ігор Антахович, директор Львівського еколого-натуралістичного центру:

Це говорить про те, що лисиця дуже розумна і добре знає наш із вами звички і селиться коло людей і виводить молодняк, але вона ніколи не наносить шкоду тому господарству де вона живе. Тобто вона полює на курей в сусідів.

Щойно на дворі потеплішає - лисенят переведуть у закритий вольєр. Згодом корм хижакам ховатимуть у нори, щоб ті самі навчились його добувати. А коли тварини подорослішають, їх провакцинують від сказу та відпустять на волю в ліс.