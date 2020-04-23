Предприятие "Киевтеплоэнерго" начнет использовать беспилотники для распыления антисептических средств над своими структурами.

Об этом информирует пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

По сообщениям, новейшую дезинфекцию против коронавирусной инфекции специалистам удалось успешно испытать на заводе "Энергия".

"С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Известно, что использование дронов максимально минимизирует контакт работников с потенциальными источниками заражения, а также экономит дезинфектор, разумно распыляя его по всей площади.

Читайте еще, беспилотные аппараты будут фиксировать больных коронавирусом из воздуха. Дроны будут оборудованы чувствительными сенсорами, которые могут выявлять высокую температуру и другие симптомы заболевания.