Киевские заводы обеззараживают с воздуха (видео) [ Редактировать ]
Предприятие "Киевтеплоэнерго" начнет использовать беспилотники для распыления антисептических средств над своими структурами.
Об этом информирует пресс-служба "Киевтеплоэнерго".
По сообщениям, новейшую дезинфекцию против коронавирусной инфекции специалистам удалось успешно испытать на заводе "Энергия".
"С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Известно, что использование дронов максимально минимизирует контакт работников с потенциальными источниками заражения, а также экономит дезинфектор, разумно распыляя его по всей площади.
Читайте еще, беспилотные аппараты будут фиксировать больных коронавирусом из воздуха. Дроны будут оборудованы чувствительными сенсорами, которые могут выявлять высокую температуру и другие симптомы заболевания.
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